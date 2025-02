Massa FM estreia programas voltados ao Agro e ao Jornalismo

A quinta-feira (06) marcou a estreia de dois programas na Rádio Massa FM Dourados, empresa do Grupo RCN de Comunicação. O primeiro é uma edição de 30 minutos 100% dedicado ao Agro, que, diariamente, terá a participação de convidados especiais, além de cotações, informações do tempo e análises de mercado com especialistas. O “Agro é Massa” começa sempre às seis da manhã e é comandado e apresentado pelo jornalista e gerente geral da Massa Dourados, Ginez Cesar. Nesta quinta o entrevistado foi o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira.

Na sequência foi o jornalístico “Microfone Aberto”, que tem 1h30 de produção. Moderno, ágil e descontraído, o programa tem a missão de trazer as principais notícias de Dourados e região, além de conteúdos exclusivos por meios de entrevistas nos mais variados segmentos. O primeiro convidado para o programa foi o presidente da ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Paulo Campione, que parabenizou a rádio Massa e o grupo RCN pela iniciativa em Dourados.

“O Microfone Aberto e o “Agro é Massa” são produtos pensados para atender as necessidades de informações de Dourados e região. No caso do Agro, o setor é um dos mais importantes do nosso Estado e necessitava de um espaço exclusivo no rádio. O mesmo acontece o “Microfone Aberto”, que além de notícias também tem a missão de abrir espaço para profissionais liberais e empresários”, disse o diretor Executivo do Grupo RCN, Estevão Congro.

Massa FM

A Rede Massa está crescendo no Brasil e Dourados é uma praça extremamente importante, afirma André Luy, diretor nacional da rede de rádios Massa “. Tenho certeza de que a Massa FM será um sucesso aqui, assim como acontece em outras regiões”, afirma.



A nova emissora opera na frequência 90.3 FM e está localizada na Avenida Weimar Torres, no centro de Dourados. Com programação leve e voltada ao público local, a Massa FM chega com a proposta de fortalecer a conexão com ouvintes e anunciantes.