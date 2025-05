Motoristas do transporte escolar da Reme participam de palestra sobre segurança viária

Os motoristas de transporte escolar de Dourados participaram nesta quarta-feira (7) da palestra sobre segurança de trânsito. A ação aconteceu no auditório “Dr. José Cerveira” do Centro Administrativo Municipal e faz parte da programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito.

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), com parcerias da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS) e da empresa GWA Transportes Escolares, promoveu a atividade, que foi aberta com encenação de alunos integrantes do projeto “Educação para o trânsito é assunto de criança”, desenvolvido pela Escola Municipal Professora Avani Cargnelutti Fehlauer, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar as crianças sobre segurança no trânsito.

PALESTRA

Convidado para proferir palestra aos condutores, o coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Marcelo Cansanção Silveira, que comandou o pelotão de trânsito de Dourados no início dos anos 2000, abordou o tema “Segurança no trânsito para o motorista do transpor escolar”, com ênfase na “responsabilidade e orgulho de conduzir o futuro”.

Conselheiro do Cetran-MS, cel. Marcelo Silveira, após destacar a importância de Dourados no contexto estadual, fez comparativo do quantitativo populacional e o número de veículos do município. Considerando Dourados com 243.367 habitantes, de acordo com o mais recente Censo do IBGE, e a existência de 187.073 veículos registrados no Detran, constata-se que os veículos representam mais de 76% da população, ou quase um veículo por morador.

Dourados, segundo dados do Detran, conta com 860 veículos de transporte escolar, entre ônibus e microônibus, e um total aproximado de 8 mil condutores habilitados na categoria D. “É muito importante que os condutores tenham acesso à educação, à formação constante, que conheçam de fato a legislação de trânsito,para uma condução segura, que contribua para a preservação de vidas”, mencionou o coronel Marcelo Silveira.

PRÓXIMOS EVENTOS

As próximas atividades da programação do Maio Amarelo são: manhã de sexta-feira, 9, blitz educativa na Avenida Marcelino Pires, em frente à Praça Antônio João; terça-feira, 13, simulação de sinistro e ação educativa com simulador de capotagem e simulador de impacto, na Praça Antônio João.

Na quarta-feira, 14, blitz educativa com foco na prevenção de sinistros, no Trevo da Bandeira; quinta, 15, Ação Educativa no Ceim de Vila Vargas e, na sexta, 16, Mobilização Nacional – Maio Amarelo, na Aldeia Bororó.

*Com informações da Assecom