Empresário no ramo de hotelaria e proprietário do Hotel Bahamas, em Dourados, Paulo Teló foi o entrevistado do quadro “Vitrine de Negócios”, no programa Microfone Aberto, conta como iniciou sua trajetória. Da influencia de uma tia, à gerencia de hotéis, até o início de seu próprio negócio que, hoje, é um dos principais da região no ramo.

Confira a entrevista na íntegra: