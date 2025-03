Pesquisa do Procon aponta que preço da cesta básica varia em até 45% em Dourados 

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou uma nova pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em Dourados . O levantamento foi feito em 12 supermercados da cidade, onde foram coletados preços de 29 itens. A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço, nesta pesquisa, é de 45,03%.

Os pesquisadores apuraram que os produtos apresentam variação significativa de um estabelecimento para outro, como, por exemplo, o sabonete de 85 gramas, com diferença de 309,47%; a erva-mate de tereré, pacote de 500 gramas, diferença de 248,98%; café, pacote de 500 gramas, diferença de 145,50% e o quilo da batata inglesa, com diferença de 155,90%.

Entre os estabelecimentos pesquisados, foram encontrados 15 itens com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, entre eles cebola, farinha de mandioca torrada, fubá e sabão em pó.

O Procon recomenda que o consumidor esteja sempre atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.Para esclarecimento de dúvida ou reclamação, o órgão de defesa do consumidor disponibiliza o telefone 9 8163-0595. Também há a opção de e-mail: [email protected] . O registro ainda pode ser efetuado no site, por meio do link: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=Welcome