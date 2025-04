Presidente da Câmara de Bela Vista morre em Dourados

Esporte

Funed oferece atividades físicas gratuitas no Parque do Lago e no Campo do Zé Tabela

Estão de volta, as atividades físicas gratuitas promovidas pela Fundação de Esportes de Dourados (Funed). A ação é voltada ao público adulto como forma de incentivar a atividade física e a melhoria na qualidade de vida da população. Os treinos acontecem às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Parque do Lago (Jardim Flórida). […]