Carnaval da ADUF anima Dourados nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (3), Dourados será palco do tradicional Carnaval da ADUF, promovido pela Associação dos Docentes da Universidade Federal da Grande Dourados (ADUF-UFGD). O evento contará com trio elétrico e diversas atrações culturais, prometendo animar os foliões da cidade. A concentração está marcada para as 15h na Rua João Rosa Góes, em frente à Reitoria […]