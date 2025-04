Produtores da agricultura familiar vendem peixes na Festa da Páscoa

Os produtores da agricultura familiar, todos cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), estão vendendo peixes na Festa da Páscoa de Dourados, que começou na quinta-feira (17) e segue até domingo (21) no Parque Antenor Martins.

Estão disponíveis para compra as espécies pacu, pintado e tilápia. A posta de tilápia está sendo comercializada a R$ 22 o quilo e inteira a R$ 20 o quilo. Já o pacu a R$ 22 o quilo e o pintado a R$ 48 o quilo.

Todos os produtos contam com selo de inspeção sanitária, emitido após processamento no laboratório da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), garantindo segurança e qualidade aos consumidores.

Para os que preferem a emoção da pescaria, a pesca no lago do parque também está liberada nesta sexta-feira a todo público.

O parque conta com praças de alimentação e quiosques, restaurantes e praça de artesanato, área de lazer com brinquedos infláveis para crianças, apresentações culturais e shows musicais com artistas locais e nacionais, além do sorteio de ovos de Páscoa para as crianças, que será no domingo (20).

A 1ª Festa da Páscoa tem organização do Lar Ebenézer com realização da Prefeitura de Dourados em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). O apoio é da AMBEV, UFGD, Senar, Agraer e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. O patrocínio é da Sorveteria Gela Boa, Comercial Pelicano, Casa de Carnes Simental, Grupo JBS, Unigran, Sicredi, Aço Telha, GWA Transportes, Cooperativa Cergrande, Grupo Valor, Viação Dourados, São Bento Incorporadora, Supermercados ABV e Aço Forte.

*Com informações da Assecom