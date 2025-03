Programação da Semana do Consumidor começa nesta terça-feira em Dourados

Começa nesta terça-feira (11), uma programação diversificada da Semana do Consumidor em Dourados. As ações organizadas pela Prefeitura Municipal, por meio do Procon, são voltadas para orientação sobre os direitos dos cidadãos e consumo consciente.

Celebrado no dia 15 de março, o Dia do Consumidor é o momento de relembrar sobre os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores e reforçar a importância de protegê-los.

O diretor do Procon em Dourados, Rozemar Matos, ressalta que o objetivo é trabalhar com diversos públicos o incentivo à prática do Código de Defesa do Consumidor. “Acreditamos que iniciativas como esta contribuem, de forma eficaz e abrangente, para uma educação do consumo”, aponta.

Confira a programação:

Dia 11/03

Blitz Educativa em parceria com a Vigilância Sanitária nos estabelecimentos comerciais de Dourados e palestra curso técnico.

Local: Comércios localizados no Jardim Flórida

Horário: das 8h às 12h

Local: Escola Menodora Fialho Figueiredo – Palestra CDC – Curso Técnico Serviços Jurídicos.

Horário: das 10h às 11h

Dia 12

Palestra em escolas das redes municipal e particular

7h30 – Escola Aurora Pedroso de Camargo

8h – Escola SEI – Rua Balbina de Mattos,1895

Dia 13

Blitz Educativa em parceria com a Vigilância Sanitária nos estabelecimentos comerciais de Dourados

Local: Comércio da Avenida Marcelino Pires

Horário: das 8h às 12h

Dia 14

Recepção dos consumidores, com café da manhã e com breve mensagem sobre a importância do CDC.

Local: Procon de Dourados

Horário: 8h às 10h

Entrevista na Rádio Coração

Horário: das 14h às 14h30

Dia 15

Procon em “ Blitz Educativa” na Praça Antônio João – Dia D – Orientação para o consumo, no que tange a dúvidas e esclarecimentos à população, bem como distribuição de material informativo, no entorno da Praça Antônio João.

Horário: das 8h às 12h