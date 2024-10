Retirada de kits para a Corrida dos Poderes termina nesta sexta-feira

Os participantes da segunda edição da Corrida dos Poderes, realizada no sábado (26), podem retirar os kits para a corrida até sexta-feira (25). A entrega será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, das 8h às 18h.

Os kits contêm camiseta, número de peito e, para as provas de maior distância, um chip de cronometragem. Para retirá-los, os competidores devem apresentar um documento original com foto e doar um brinquedo novo ou em bom estado, em apoio à campanha natalina “Caixa Encantada”.

Caso o participante não consiga retirar pessoalmente, outra pessoa poderá realizar a retirada, desde que apresente um documento original, uma cópia do documento do atleta e uma autorização assinada para retirada por terceiros. No caso dos kits das crianças, a retirada deve ser feita por um responsável, que deve apresentar o documento original com foto da criança.

A largada da prova principal será às 17h10, com concentração no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Para as crianças, a corrida terá início logo após a primeira largada.

A expectativa da organização é de que cerca de 3.500 pessoas participem dos percursos de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. A Corrida Kids contará com a participação de 200 mini atletas.

*Com informações do Governo de MS