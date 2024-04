1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde será nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) estarão promovendo a 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, nesta sexta-feira (19), a partir das 19h. O evento tem como principal objetivo aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde oferecidos em nosso município.

A conferência será embasada em três eixos fundamentais: Democracia, Controle Social e Equidade na Gestão Participativa do Trabalho e da Educação em Saúde; trabalho digno, seguro e humanizado no Sistema Único de Saúde (SUS); uma agenda estratégica para o Brasil; educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da Saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer.

INSCRIÇÕES

Participar é simples e rápido. Basta acessar e preencher o formulário de inscrição. A conferência será realizada na Câmara Municipal de Três Lagoas, na rua Sunao Miura, 71, no bairro Santos Dumont.

*Informações da assessoria da prefeitura.