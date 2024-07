3ª DP e PM prendem ladrão que invadiu conveniência e manteve vítima em cárcere

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil e militares da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, prenderam, na desta quarta-feira (10), um homem, de 34 anos, conhecido como “Betão”, e principal suspeito de realizar furtos, roubo e cárcere privado de uma comerciante, de 41 anos. Durante a ação, ele teria baixado o zíper da calça, enquanto amarrava a vítima, em uma conveniência, na avenida Filinto Muller, em Três Lagoas.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (7), quando o suspeito invadiu o estabelecimento e ameaçou a vítima com uma faca de inox, roubou um celular e o dinheiro do caixa.

Continue Lendo...

Após o registro policial do crime, a polícia teria passado a investigar o caso e conseguido chegar na identificação de um suspeito. A PM e a Polícia Civil por meio dos investigadores da 3ª DP conseguiram descobrir que o suspeito teria se escondido em uma kitnet, no bairro Santa Rita. Os policiais foram até lá e o localizaram.

Com ele, os policiais encontraram uma faca, usada no crime e o celular roubado da vítima. Também um segundo aparelho celular, da marca Samsung, produto de roubo. Ele teria abordado uma mulher, que caminhava com um cachorro na via pública.

Após a identificação, prisão e confissão, "Betão" contou sobre mais outros dois furtos, que foram praticados no final de semana e a Polícia Civil irá investigar os casos. Ele vai responder por roubo majorado, mediante grave ameaça.