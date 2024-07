3ªDP identifica menor autor de roubo e prende dupla por receptação e furto

Um crime de roubo foi esclarecido pela Polícia Civil, por intermédio da 3ª DP, e três pessoas foram levadas para à delegacia após investigadores da 3ª DP elucidar o crime de roubo que teria sido praticado no bairro Flamboyant, sul de Três Lagoas (MS).

O roubo teria ocorrido na noite de domingo, onde uma mulher que caminhava por uma das ruas do bairro Flamboyant, teria sido abordada por um indivíduo que simulando estar armado, anunciou o assalto e roubou um aparelho celular da vítima e um cartão de crédito.

Continue Lendo...

Após o roubo, a vítima procurou a 3ª DP, no dia seguinte (segunda-feira) e registrou o boletim de ocorrência. Durante o trabalho investigativo, foi descoberto que o cartão da vítima havia sido usado em comprar por um desconhecido em uma conveniência no bairro Guanabara, sul da cidade. Em diligências os policiais conseguiram descobrir a identificação do suspeito que usava o cartão da vítima, dando voz de prisão ao homem de 21 anos, pelo crime de furto qualificado mediante a fraude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o celular, estava na posse de um homem de 27 anos, que também acabou preso e responderá pelo crime de receptação dolosa, por saber da origem ilícita do celular, e mesmo assim tê-lo adquirido com a intenção de levar vantagem com o prejuízo de uma pessoa de bem.

O autor do roubo também foi identificado, sendo um menor de 17 anos, que teria confessado a pratica de assalto contra a mulher e que na ação, teria sido usado uma moto com queixa de furto, mas que após o roubo, a polícia teria recuperado a moto, na invasão do bairro São João.

Todos os envolvidos foram levados para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde os maiores de idade foram autuados pelos crimes, de receptação e furto, e o menor autuado no ato infracional análogo a roubo majorado com emprego de grave ameaça.