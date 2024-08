Aberta a temporada de caça aos votos

Começou nesta sexta-feira (16), o período de campanha eleitoral nas ruas de Três Lagoas e nas redes sociais. Os quatro candidatos a prefeito e os 163 candidatos a vereador da cidade terão a oportunidade de apresentar suas propostas e conquistar a preferência dos 86 mil eleitores. Com 15 vagas em disputa no Legislativo Municipal, a competição promete ser acirrada.

Neste ano, os eleitores devem se preparar para novas regras na propaganda eleitoral. Entre as principais mudanças, está a proibição de deepfakes, que são vídeos ou fotos alterados digitalmente para parecerem reais. Além disso, qualquer conteúdo que utilize inteligência artificial (IA) deverá incluir um aviso claro, tanto no início de peças de áudio quanto nos materiais audiovisuais, com o uso de marca d’água ou outras formas de sinalização. Essa medida foi determinada pela Resolução Nº 23.732 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As tradicionais caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas das 8h às 22h até a véspera do pleito, mas com a condição de que as autoridades de segurança sejam notificadas com, pelo menos, 24 horas de antecedência. É importante que esses eventos não perturbem o sossego público, evitando o uso excessivo de fogos de artifício ou outros instrumentos sonoros.

A ética na propaganda também é uma prioridade. Está vedada a divulgação de informações falsas ou preconceituosas, bem como qualquer conteúdo que possa ser considerado ofensivo ou discriminatório. A distribuição de brindes aos eleitores, como bonés, chaveiros ou camisetas, também continua proibida.



TV e RÁDIO

Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto, se estendendo até 3 de outubro. A propaganda nas ruas, por sua vez, segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores, como a proibição de outdoors, telemarketing, showmícios e qualquer artefato que imite uma urna eletrônica.