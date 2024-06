Abertas inscrições para aulas gratuitas de handebol feminino em Três Lagoas

Estão abertas inscrições para turma de handebol para meninas de 9 a 11 anos de idade, informa a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Serão ao todo 20 vagas, as aulas serão nas terças e quintas-feiras, das 09h às 10h, no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha. O prazo para inscrição é até o preenchimento total das turmas.

Para efetuar a matricula é necessário ir até a sede da Sejuvel, que fica dentro do local, no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, telefone: (67) 3929-1800.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas