Acidente entre ônibus de turismo e carreta deixa dois mortos e 8 passageiros feridos gravemente

Um trágico acidente envolvendo um ônibus de turismo e uma carreta carregada com madeiras resultou na morte de duas pessoas e deixou oito gravemente feridas, na Rodovia Castello Branco, no município de Porto Feliz (SP). O ônibus saiu de Três Lagoas para São Paulo, com destino ao Brás, na noite de segunda-feira (4). O Corpo de Bombeiros da cidade paulista informou à reportagem que o acidente ocorreu por volta de 1h30 (SP).

O motorista do ônibus, Sérgio José da Silva, morreu no próprio local do acidente. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O motorista Sérgio José da Silva, de 68 anos, era de Três Lagoas e morreu no próprio local. Um passageiro, que ainda não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e também faleceu na rodovia. O Corpo de Bombeiros informou ao JPNews que o ônibus transportava o total de 44 passageiros e as vítimas feridas gravemente também seriam de Três Lagoas e foram encaminhadas para hospitais dos municípios paulistas de Porto Feliz, Boituva e Sorocaba. No entanto, ainda não foram identificadas. Ainda conforme os bombeiros, não chovia no momento do acidente

Foi necessário interdição de meia pista da rodovia para a retirada dos corpos, que ficaram presos às ferragens. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Samu, além do Corpo de Bombeiros, realizaram o monitoramento no local.

A equipe de reportagem entrou em contato com a empresa de turismo Ivitur, em Três Lagoas. O setor administrativo informou que ainda está levantando informações sobre o acidente e que deverá emitir uma nota oficial sobre o assunto.