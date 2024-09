Adolescente é flagrado furtando lanche e produtos de limpeza em supermercado

Um furto em um supermercado, localizado no bairro Jardim Primaveril, foi registrado na quarta-feira (18). O crime ocorreu por volta das 18h13, quando um adolescente, de 15 anos, foi flagrado pela segurança do estabelecimento.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e chegou ao local em poucos minutos. De acordo com informações de uma conselheira tutelar, o menor foi visto furtando dois lanches e produtos de higiene pessoal. Após a abordagem, ele foi conduzido até a viatura sem o uso de algemas.

A mãe do adolescente acompanhou a ocorrência e o levou até o Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram tomadas as devidas providências legais. O boletim de ocorrência foi registrado para que as medidas cabíveis sejam adotadas.