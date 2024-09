Adolescente é flagrado vendendo drogas no bairro Novo Oeste

Uma operação de investigação, realizada na tarde de terça-feira (17), pela 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, resultou na detenção de um jovem, de 17 anos, por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em frente ao Condomínio Residencial Andorinha, localizado na rua Maria Divina de Camargos, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, onde a equipe policial avistou dois adolescentes em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 15 trouxinhas de substância que aparentava ser maconha na bolsa da bermuda do adolescente. Ele confessou que estava vendendo as drogas no local por R$ 10 cada. O segundo afirmou que estava apenas ali para consumir maconha.

A droga e o celular do jovem foram apreendidos, e ambos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Os pais dos adolescente foram chamado e as autoridades seguem investigando a situação para combater o tráfico.