Adolescente vítima de linchamento tem morte cerebral confirmada

O adolescente Paulo Sergio Ramos dos Santos, de 17 anos, morreu no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas nesta sexta-feira (10). Ele não resistiu aos ferimentos devido ao linchamento sofrido na noite dessa quinta-feira (9), quando se envolveu em uma briga generalizada nas imediações do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez na Lagoa Maior.

Durante a briga entre dezenas de adolescentes, Paulo levou um golpe com um ferro conhecido como soco inglês. Ele foi atingido na têmpora ventral direita, na “fonte” como é conhecida.

O adolescente infrator responsável pelo golpe fugiu após a vítima cair desacordada. Paulo sofreu traumatismo craniano e posteriormente uma parada cardíaca.

Militares da Força Tática que tentavam dispersar os adolescentes precisaram realizar manobras de reanimação no jovem que acabou sendo levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), até o Hospital Auxiliadora, em estado gravíssimo.

No hospital, o adolescente voltou a sofrer uma segunda parada cardíaca e novamente foram necessárias manobras de reanimação. Paulo foi entubado e mantido na ventilação mecânica da UTI. Após lutar pela vida, a morte encefálica de Paulo Sergio foi confirmada no final do dia desta sexta.

O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.