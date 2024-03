Três Lagoas é o primeiro município de Mato Grosso do Sul escolhido pela Alea - ‘casa com seus sonhos’, dedicada à construção de casas, para lançar novo empreendimento com 117 residências no Real Parque, em frente ao Posto Real. O projeto se enquadra no subsídio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

A Alea é uma construtora com projetos de casas inovador, que destaca a alta tecnologia e qualidade de vida. Os residenciais possuem a estrutura e organização de condomínio fechado, com casas únicas, não geminadas, área de lazer e muita natureza. Um novo conceito em moradia de forma sustentável.

No programa RCN Notícias, desta quinta-feira (14), o supervisor da Alea, Luiz Henrique, destacou que as casas são construídas baseadas em construções que já deram certo em países de primeiro mundo como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, no estilo ‘underframe’, com oito camadas, entre elas, madeira e concreto, com acabamento em textura acrílica, massa corrida e tintura.

“É uma construção rápida e sustentável, pensamos também no Meio Ambiente. Começamos a comercializar esse projeto em Três Lagoas e estamos sendo bem recebidos pela população. Pensamos em tudo para que a pessoa se sinta bem dentro da casa. Temos o dever de realizar sonhos aqui na cidade”, expressou o supervisor da Alea.

A fábrica da Alea fica em Jaguariúna (SP), onde são fabricadas as unidades. As casas no condomínio têm 43,5 m² de área construída e terreno 85 m², no valor de R$ 200 mil. O prazo de conclusão da obra é de 24 meses. Em Três Lagoas, a Alea está localizada na rua João Carrato, 333, Centro.

