Aliança com PSDB provoca mudança no comando do PL

O deputado federal Marcos Pollon foi destituído da presidência do PL em Mato Grosso do Sul. O suplente de senador Aparecido Andrade Portela, o Tenente Portela, assumirá o comando do partido no estado. O anúncio foi feito nesta semana pelo presidente do PL nacional, Valdemar Costa Neto, o qual informou que a escolha foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A mudança no comando do partido em Mato Grosso do Sul ocorreu após anúncio de aliança entre PL e PSDB para as eleições de outubro em Campo Grande. A aliança foi costurada após reunião em Brasília na semana passada, entre Valdemar Costa Neto e o presidente do diretório estadual do PSDB em MS, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

O PSDB vai lançar o deputado federal Beto Pereira candidato a prefeito em Campo Grande e o PL indicará Neidy Nunes Barbosa Centurião, a “Coronel Neidy”, ex -subcomandante da Polícia Militar em MS, vice. O PL, no entanto, havia indicado que iria apoiar a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP) por ser a escolha da ex-ministra da Agricultura e presidente estadual do PP, a senadora Tereza Cristina, que é uma aliada de Bolsonaro.

A decisão do PL provocou um racha no partido, já que alguns bolsonaristas, como o deputado federal Marcos Pollon, não aprovam essa aliança com o PSDB. Após o anúncio da aliança, Pollon gravou um vídeo e disse que “tomou um soco no estômago” e, contrariando a direção nacional, colocou-se como pré-candidato a prefeito, no sábado (29).

Após o vídeo gravado por Pollon se lançando candidato a prefeito da capital, a presidência nacional do PL decidiu destituí-lo do cargo. “Recebi a informação do Waldemar da Costa Neto que não estarei mais à frente da gestão do partido. Agradeço a todos que ombrearam comigo nesta trajetória e dos que precisarem de mim, e do meu mandato de deputado federal, comunico que sigo à disposição”, disse o deputado federal que deve permanecer no PL, partido pelo qual se elegeu com 103 mil votos.

Nesta semana, após se reunir com Bolsonaro, o deputado estadual Carlos Alberto David, o “Coronel David” (PL), confirmou a aliança entre PL e PSDB, e que a indicada para candidata a vice-prefeita será a “Coronel Neidy”.