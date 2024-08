Alunos vivenciam experiências profissionais em jogos escolares

Alunos do ensino médio de uma escola particular de Três Lagoas estão tendo a oportunidade de conhecer diversas profissões por meio de jogos interclasse, antes de prestarem vestibular. Uma das atividades realizadas pelos estudantes é a produção de uma redação jornalística para cobrir as partidas dos jogos na escola, proporcionando uma vivência prática como profissionais de comunicação.

Durante a semana de jogos, os alunos irão produzir conteúdos utilizando técnicas de jornalismo em formatos de texto, áudio e vídeo, simulando o ambiente de uma emissora de comunicação. Na abertura dos jogos, os estudantes já fizeram a cobertura, registrando o clima de animação com a apresentação da Banda Cristo Redentor e performances de professores e alunos.

Todo o material coletado pelos estudantes será encaminhado para a sala de informática da escola, que funcionará como a redação de jornalismo durante esse período. A redação será coordenada pela aluna Sofia Arantes, que já está atuando na distribuição de tarefas entre os colegas. “É uma experiência muito interessante, porque, além da parte divertida, temos a parte didática, que gera muito conhecimento para todos nós”, comentou a estudante.

