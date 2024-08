Amigos organizam passeio ciclístico beneficente para custear cirurgia de criança

No dia 18 de agosto, será realizado um passeio ciclístico beneficente, em Três Lagoas, em apoio a Ana Júlia, uma menina de quatro anos diagnosticada com Síndrome de Moyamoya. Esta condição rara compromete o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando o risco de AVC. Embora o plano de saúde do pai dela cubra os custos hospitalares, a cirurgia necessária, disponível apenas no setor privado, custa R$ 85 mil.

O passeio começará às 8h, nos quiosques da Lagoa Maior, seguirá ao redor da lagoa e terminará na Associação de Moradores do bairro Paranapungá. A organizadora Magali Varela explica que a contribuição para participar do passeio é de R$ 10, mas doações adicionais são bem-vindas e incentivadas para ajudar a alcançar o objetivo.

No dia 10 de agosto, foi realizado um jogo amistoso, também para ajudar nos custos da cirurgia de Ana Júlia. O jogo ocorreu no bairro Paranapungá, no "Campão". De acordo com Magali, a ideia do passeio ciclístico surgiu após uma visita à associação de moradores, onde se encontrou com um dos organizadores do jogo amistoso. Ele apoiou a iniciativa e, junto com o clube Eucalipto Ride, o Futebol Clube e a Associação de Moradores, estão se unindo para promover o evento.

Para mais informações ou para contribuir, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 98471-6112.

