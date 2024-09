Andritz construirá Centro de Serviços no Montanini para atender indústrias

AA Andritz, gigante no setor de celulose e papel, anunciou a construção de um novo Centro de Serviços em Três Lagoas, no bairro Montanini, às margens da BR-158. A empresa comprou o terreno para a instalação do empreendimento. O projeto será lançado em dezembro de 2024, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2026.

O centro ocupará uma área de 30.000 m², dos quais 6.000 m² serão destinados a oficinas de manutenção e reparo. Além disso, outros 6.000 m² serão reservados para práticas ambientais, incluindo a instalação de painéis solares e a preservação de áreas verdes, refletindo o compromisso da Andritz com a sustentabilidade.

Com a construção desse centro, que vai empregar mais de 130 pessoas de forma permanente, a empresa busca melhorar o atendimento às fábricas de celulose e papel da região, como Suzano, Eldorado e Arauco. Durante a fase de construção, o projeto deverá gerar cerca de 200 vagas, entre empregos e indiretos.

Alexandre David, vice-presidente Sênior de Serviços de Celulose e Papel para a América Latina, ressaltou a importância do investimento para a economia local: “Este investimento marca um passo significativo em nossos esforços para oferecer serviços mais rápidos e eficientes aos nossos clientes na região, além de apoiar o desenvolvimento econômico local.”

A construção do novo centro reforça a posição de Três Lagoas e região como um dos maiores polos de produção de celulose do Brasil, atraindo grandes investimentos e fortalecendo a logística da regional. A posição estratégica da cidade e o desenvolvimento da infraestrutura local foram fatores que contribuíram na escolha do bairro Montanini como sede do projeto.