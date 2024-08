Apae inicia Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Foi ao som de música, sorrisos e muita confraternização que os alunos, professores e gestores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas deram início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A campanha seguirá até 27 de agosto. A data foi instituída pela lei nº 13.585/2017, com o objetivo de desenvolver conteúdos que conscientizem a sociedade sobre as necessidades específicas de organizações que cuidam desse público.

Em Três Lagoas, o lançamento do evento foi promovido pela Apae no auditório da Faculdade Aems e contou com a presença de representantes de secretarias municipais, do Exército e de gestores da Apae de outros municípios de Mato Grosso do Sul. O tema deste ano é: "Nossa história: quem somos e o que fazemos".

A Apae já atua no Brasil há 70 anos, e em Três Lagoas, está completando 49 anos. Durante o evento, houve apresentações artísticas dos alunos da instituição, além de homenagens a ex-presidentes, aos atuais profissionais e aos professores, que desempenham o importante trabalho de educar e transformar desafios em oportunidades, servindo como fonte de inspiração para os alunos.

O Centro Educacional da Apae oferece atualmente diversos projetos na área de educação, atendendo cerca de 200 alunos. Além disso, o Centro Especializado em Reabilitação (CER II) realiza atendimentos com uma equipe multidisciplinar, beneficiando cerca de 200 usuários em reabilitação física e 200 em reabilitação intelectual, mensalmente. A Apae atende os municípios de Brasilândia, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Programação

A semana terá uma programação especial para os alunos da Apae. Nesta quinta-feira (22), eles participarão de atividades esportivas com música e jogos no Balneário Municipal. Na sexta-feira (23), estarão no Núcleo Rural com diversas brincadeiras. Na segunda-feira (26), vão se divertir em uma baladinha, além de outras atividades planejadas com carinho e respeito para os estudantes da instituição.

