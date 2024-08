Após prejuízo de R$ 800 mil, autopeças que pegou fogo começa a ser reconstruída

A tradicional loja de autopeças, localizada na avenida Filinto Muller, no bairro da Lapa, em Três Lagoas, pertencente ao empresário três-lagoense Kenomar Viana, conhecido como "Kenão", sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 800 mil após um incêndio ocorrido por volta das 12h30, do dia 5 de agosto de 2024. Agora, a loja está sendo reconstruída.

Em entrevista ao Jornal do Povo, Kenomar compartilhou detalhes sobre a perda da propriedade, o andamento da investigação das causas do incêndio, a estimativa dos produtos e bens que foram destruídos pelas chamas, além do processo de reconstrução de um negócio que ele construiu ao longo de 33 anos no setor comercial.

"A loja foi um sonho que construímos ao longo dos anos, graças a Deus. Mas, infelizmente, o incêndio destruiu tudo, não sobrou nada. É muito difícil saber o que provocou o incêndio, mas, no momento, a loja estava fechada e havia muitos produtos inflamáveis no local, como óleo, graxa e borracha", relatou Kenomar.

O empresário mencionou que ainda não teve acesso ao resultado da perícia, mas há suspeitas de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito. "Estamos trabalhando na reconstrução da loja e acredito que, entre outubro e novembro, já estaremos operando na nova loja, ao lado da queimada, mesmo com limitações. Gosto desse ramo, tenho muitos amigos e clientes. Então, vou continuar. Tenho recebido ajuda de pessoas que nem conheço e nem imaginava. Agradeço o carinho e a ajuda de todos", expressou.

