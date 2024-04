Após séries de reclamações, chamamentos da Lei Paulo Gustavo são cancelados em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio da Diretoria Municipal de Cultura, informa que os chamamentos públicos nº 001e 002/2023 da Lei Paulo Gustavo foi cancelado. Novos editais serão publicados em breve no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os cancelamentos dos atuais chamamentos e a publicação de novos documentos visam assegurar a lisura do certame, em resposta ao grande número de reclamações relacionadas ao processo e avaliação dos projetos, além de inconsistências no parecer da empresa contratada para avaliar os projetos inscritos.

De acordo com o departamento de Cultura, assim que os novos chamamentos forem publicados, serão amplamente divulgados pelos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Três Lagoas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas