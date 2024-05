Arauco lança programa em parceria com Sebrae e Prefeitura de Inocência

A Arauco lança, em parceria com o Sebrae/MS e a Prefeitura de Inocência, nesta quarta-feira (15), o Programa Conexão Arauco, que visa preparar empreendedores locais para atendimento das demandas que irão surgir com o desenvolvimento do Projeto Sucuriú. Durante o evento, que acontece no Espaço Conviver, em Inocência, será assinado o termo de cooperação técnica entre as instituições para fomentar o encadeamento produtivo da região.

A iniciativa faz parte do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae. Uma das principais ações do Conexão Arauco é o mapeamento da cadeia produtiva e identificação de pequenos negócios locais para que possam se preparar e se tornarem fornecedores das empresas contratadas para desenvolvimento do Projeto Sucuriú, bem como para grandes em empresas em geral. O programa vai selecionar 40 empresas para receber consultoria e qualificação, de forma a estarem aptas a atender os requisitos da indústria. “Queremos construir um legado positivo em Inocência e no Mato Grosso do Sul, por isso, é fundamental que a população faça parte do Projeto Sucuriú. Desenvolvemos o Conexão Arauco com o objetivo de auxiliar os empreendedores locais, de forma que estejam preparados para atender as demandas que certamente surgirão. Para isso, a parceria com o Sebrae e a prefeitura é muito importante. Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região e ficamos felizes por poder contribuir com a construção de um futuro melhor a todos”, ressalta Theófilo Militão, Gerente de Relações Institucionais e ESG da Arauco.

Após a assinatura, os empreendedores participarão de uma sessão de negócios, voltada para conectar a Arauco com os pequenos negócios locais. Durante o evento, o Sebrae fará a entrega de um branding book municipal, com estratégias para posicionar Inocência como a cidade “onde o romance sai do papel”. O conceito une o fato de o nome do município ter sido título de um livro de Visconde Taunay com o produto papel, em alusão à celulose, atividade econômica em ascensão na região. O documento foi produzido pelo Sebrae/MS em conjunto com lideranças locais e representantes da sociedade. Além de conceituar a marca territorial, o Guia de Marca (em tradução livre) aponta um planejamento com ferramentas para promoção do novo conceito a partir de ações voltadas ao encantamento, experiência e comunicação. “Tenho certeza de que essa iniciativa vai ajudar a transformar a vida da nossa população. Queremos que os cidadãos de Inocência se desenvolvam e acompanhem o crescimento da cidade de forma ativa. Vamos transformar a Princesinha da Costa Leste em uma Rainha Majestosa”, afirma o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos.

Empreendedorismo e novos negócios

Voltado para promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Cidade Empreendedora é realizado pelo Sebrae/MS, em parceria com a prefeitura municipal, desde 2021 em Inocência. O resultado é que, segundo dados da Receita Federal, somente entre 2023 e 2024, houve um aumento de 29% do número de abertura de novas empresas em Inocência, com 215 novos negócios, além de crescimento de 9% do número de empresas ativas na cidade, que chega agora em 1.063 negócios. Outro reflexo é o aumento de 14% no número de Microempreendedores individuais (MEI), totalizando 360 MEIs ativos no município. A partir de 2023, a Arauco anunciou a parceria com o Sebrae no Cidade Empreendedora para ações conjuntas focadas no empreendedorismo, com promoção de maior competitividade e transformação da economia.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o desenvolvimento do projeto “Conexão Arauco” é mais uma iniciativa realizada no município para tornar os pequenos empresários locais mais competitivos. “Ao fomentarmos o encadeamento produtivo na região, a gente traz para o pequeno empreendedor a possibilidade de se qualificar e aproveitar as oportunidades trazidas pelas grandes empresas. Esse é o nosso papel, fomentar o desenvolvimento local a partir da inclusão do pequeno negócio”, destacou Mendonça.

Projeto Sucuriú

O Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose da Arauco no Brasil, recebeu no dia 10 de maio a Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Com a Licença, a Arauco deve iniciar, já no segundo semestre de 2024, o preparo (terraplanagem) da área onde a fábrica será construída. Localizado a 50km do centro urbano de Inocência, o projeto prevê um investimento industrial de aproximadamente R$ 15 bilhões, e terá capacidade de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada ao ano.

*Informações da assessoria da Arauco.