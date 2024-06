Atividades educativas no trânsito marcam o mês de maio em Três Lagoas

Na última semana, a campanha “Maio Amarelo” finalizou as ações em prol da comunidade, buscando segurança no trânsito, promovendo atividades educativas em diversos pontos da cidade. Entre as atividades realizadas estiveram as ações na rua, com blitz educativas e carreata.

No dia 28 de maio, o evento aconteceu em frente à Esplanada NOB, em parceria com o projeto Família Acolhedora da Secretaria de Assistência Social (SMAS). Durante o dia foram entregues panfletos e realizadas divulgações das duas ações de bem para a sociedade três-lagoense.

Finalizando o mês com a campanha, as últimas ações foram uma carreata em alusão ao “Maio Amarelo”, com muito ensinamento e orientação. Fechando a campanha, ocorreu uma palestra no Hospital Auxiliadora.

A campanha do “Maio Amarelo” foi promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), com o apoio de várias instituições. A coordenadora de educação no trânsito, Carol Feliciano, explanou que “O departamento se preocupa em reduzir os índices de estatísticos de sinistros de trânsito, trabalhando constantemente o ano todo, auxiliando em todos os setores e sempre buscando o melhor para o trânsito”.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas