Atletas de Três Lagoas buscam ajuda para participar de torneio nacional de luta de braço

Uma equipe de atletas de Três Lagoas busca ajuda para participar do 45º Campeonato Brasileiro de Interclubes de Luta de Braço, que acontecerá em Indaiatuba (SP), sábado (29), a partir das 13h30, e domingo (30) a partir das 8h, no Espaço Bem Viver. Aproximadamente 400 atletas de nove estados brasileiros estarão presentes e o resultado será classificatório para o Campeonato Mundial de Luta de Braço 2025.

Os atletas três-lagoenses foram selecionados para participar da competição, porém estão com dificuldades para custear as despesas, alguns ainda nem conseguiram finalizar a inscrição. De acordo com a vice-presidente do Centro de Treinamento de Mato Grosso do Sul (CTMS), Cirley Soares, o campeonato tem uma importância muito grande para os alunos de Três Lagoas.

Segundo Cirley, 10 atletas já estão confirmados, porém quatro estão sem condições financeiras para participar. “Os atletas estão treinando durante todo esse tempo, mas infelizmente por condições financeiras quatro atletas ainda não estão certo para ir. Esse campeonato é muito importante. Os três primeiros que se classificarem já estarão garantidos no mundial. Temos atletas se destacando, como o aluno Adriel da categoria sub-15, que tem grandes chances de ser campeão no mundial”, explicou.

Cirley destacou ainda que o objetivo é levar os atletas para voar cada vez mais alto. “A gente vê a dedicação deles todos os dias treinando de segunda a sexta, das 19h às 20h. Por isso, estamos buscando esse apoio. Se algum empresário, empresa ou qualquer pessoa quiser ajudar, a gente agradece de coração, por levar esses atletas para praticar um esporte tão tradicional em nosso município”, pediu.

Despesas dos atletas

Conforme a vice-presidente do CTMS, Cirley Soares, para conseguir levar os quatros atletas que estão sem condições financeiras será preciso o valor de no mínimo R$ 1.000,00, para cobrir as despesas como pagar a inscrição que é R$ 100,00 cada, e o restante para custear a alimentação deles durante a viagem e estadia no local do torneio.

Como fazer a doação

Quem tiver interesse em ajudar a custear as despesas dos atletas pode fazer doações pelo Pix 67 9 9229 207 (contato da vice-presidente do CTMS, Cirley Soares). Mais informações podem ser adquiridas também através do 67 9912 50242 (contato do presidente do CTMS, Eduardo Ferreira).

