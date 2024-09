Atletas de Três Lagoas representam MS em torneio

As alunas, Maria Eduarda da Silva, de 14 anos, da Escola Estadual João Magiano Pinto, Isabela Oliveira, de 13 anos, da Escola Estadual Dom Aquino Correa e Julia Rebeca, de 14 anos, da Escola Estadual Edvards Corrêa e Souza, irão representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Atletismo, em Recife (PE). Meninas que estão na fase de transição da vida de criança para adolescente, estão se encontrando no esporte. As atletas embarcaram nesta semana para a capital pernambucana.

Para a atleta Maria Eduarda, este é o terceiro campeonato nacional, já para Isabela e Julia, está é a primeira vez, e com isso , os treinadores precisam trabalhar não só o condicionamento físico, mas também o emocional. As jovens fazem parte da equipe de atletismo de Três Lagoas.