Balneário será reformado e terá plataforma avançada sobre o rio

A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar obras de reforma e ampliação do Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox, às margens do rio Sucuriú.

A obra foi orçada em R$ 1,9 milhão e deve ser executada no prazo de 180 dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, que deve ser definida agora em julho.

Continue Lendo...

O projeto prevê caminhos e acessos pavimentados com ligação aos equipamentos de lazer, quadras, playground, praça, margem do rio, e píer de embarcações. Vai contemplar ainda equipamentos aquáticos, melhoria na iluminação do local e paisagismo na área de intervenção, a fim de criar sombreamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O píer, plataforma avançada que será construída sobre o rio Sucuriú, no espaço de banho do balneário, será de piso de madeira. A estrutura também será fixada em vigas e estacas pré-moldadas em concreto armado, cravadas no leito do rio com profundidade e resistência conforme cálculos de engenharia. Ao longo de toda a extensão do píer, será instalado um guarda-corpo de segurança, em ambos os lados, fabricado em aço carbono e cabo de aço, conforme previsto no projeto.

Serão construídas ainda duas quadras oficiais de vôlei de areia na área de praia. A intenção é que o município possa sediar competições estaduais nesse espaço. O projeto prevê ainda outras melhorias no balneário.