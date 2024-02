Bancos e serviço público reabrem na 'Quarta-feira de cinzas'; confira o horário

Em Três Lagoas, diversos estabelecimentos fecharam durante a segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval, mas o expediente retoma, nesta ‘Quarta-feira de cinzas’ (14).

A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo de Mato Grosso do Sul adotaram ponto facultativo durante os dias 12 e 13 de fevereiro. As atividades nas secretarias municipais bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito, entre outras repartições públicas estaduais e federais, serão retomadas na quarta-feira, a partir das 13h.

O comércio abrirá as portas a partir das 12h e permanecerá em funcionamento até às 18h.

As agências bancárias também irão retomar o atendimento presencial ao público nesta quarta-feira, conforme informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O retorno dos serviços bancários está previsto para a partir das 11h, seguindo o horário habitual de funcionamento de cada agência.

O atendimento e as entregas dos Correios também serão retomados a partir das 11h, em Três Lagoas.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) estarão disponíveis para atendimento ao público a partir das 13h. O órgão destaca que a maioria dos serviços está disponível através da plataforma Meu Detran e do aplicativo Detran MS.