Boca de fumo com 'caderno de balanço' de venda de drogas é fechado e traficante presa

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (1º), após policiais militares da Força Tática flagrarem um homem saindo de um bar, carregando uma porção de drogas, em uma boca de fumo, na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas.

Durante rondas ostensivas pela região dos bairros Flamboyant, Jardim das Oliveiras, Vila Verde e Jardim das Violetas, os militares teriam avistado um homem saindo de um bar rapidamente e segurando algo na mão. Foi procedido uma tentativa de abordagem ao suspeito, mas ele acabou fugindo dos militares, que optaram em retornar no boteco e averiguar o que havia no local, suspeito de vender drogas.

Ao retornar ao bar, foi localizada a mulher que se identificou como responsável pelo estabelecimento e um homem, que se dizia ser cliente. Ambos foram revistados e nada de ilícito teria sido encontrado com eles. Ao checar lá, foram encontradas, na janela do banheiro, 30 porções de cocaína, 28 porções de crack e 4 porções de maconha. Junto com a droga haviam diversas embalagens para ser embaladas, mais entorpecentes, além de R$160 em espécie.

Sobre uma mesa de sinuca, os militares encontraram um caderno com diversas anotações com vários nomes e registros de pagamentos com valores de R$10, 20 e 40, bem como a forma que teria sido o pagamento, como dinheiro, cartão, PIX e fiado. Percebendo que os produtos vendidos teriam valores quebrados, como, e que as porções de drogas seguem um padrão de vendas, como R$ 10 e R$20. Foi questionada a mesma sobre os materiais apreendidos e a mulher em sua defesa, disse que a droga e o caderno, seriam de um desconhecido, que teria chegado no local e deixado os produtos, minutos antes da PM chegar ao local.

Em continuidade as buscas pelo local, os militares encontraram na bolsa da suspeita, R$150 e mais 11 porções de cocaína, com as embalagens semelhantes as encontradas no banheiro e ao ser questionada novamente sobre a droga, a mulher preferiu usar o direito constitucional de se manifestar somente em juízo. A mulher e o masculino foram levados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Onde a suspeito foi autuada em flagrante por trafico de drogas e o homem autuado como testemunha e liberado.