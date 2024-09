Bombeiros de Três Lagoas é chamado para retirar corpo de rio em Água Clara

No último final de semana, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, MS, foi chamado para uma ocorrência inusitada no Rio Verde, localizado em Água Clara, distante 130 km da cidade. No sábado, por volta das 17h, pescadores encontraram um corpo em avançado estado de putrefação, preso em uma galhada.

A equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militares foi acionada às 5h30 de domingo para retirar o corpo das águas. Após a remoção, o corpo foi entregue à Polícia Civil de Água Clara e, em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas para exames mais detalhados.

Continue Lendo...

O corpo foi identificado como sendo de Daniel Oliveira de Souza, de 44 anos, natural de Bauru, SP. Agora, a Polícia Civil de Água Clara está conduzindo a investigação para determinar as causas da morte de Daniel, aguardando os laudos do IML para esclarecer os detalhes do caso.