Bracell protocola pedido para instalar fábrica de celulose em Água Clara

Mato Grosso do Sul avança ainda mais em sua consolidação como um dos maiores polos industriais de celulose do Brasil. A Bracell, empresa de destaque no setor, anunciou que pretende instalar uma nova fábrica de celulose no município de Água Clara. A indústria ficará a 15 km da cidade, que conta com uma população de cerca de 16,7 mil habitantes. O investimento, que ultrapassa a marca de R$ 20 bilhões, foi confirmado após a empresa protocolar o Termo de Referência junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), nesta sexta-feira (23).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Jaime Verruck, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Estado, detalhou a reunião que ele e o governador Eduardo Riedel tiveram com representantes da Bracell, que já opera em Mato Grosso do Sul sob o nome de MS Florestal. Após um longo período de negociações, a decisão foi tomada, consolidando ainda mais a região como o "Vale da Celulose". A nova unidade terá uma capacidade de produção impressionante de 2,8 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, uma fábrica do porte da que foi construída em Ribas do Rio Pardo.

Essa fábrica se juntará a outras indústrias já operacionais em Mato Grosso do Sul, que atualmente abriga três unidades de celulose em Três Lagoas, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil, uma recém-inaugurada em Ribas do Rio Pardo, da Suzano, além de outra, essa da Arauco, em fase de construção em Inocência.

A instalação da Bracell em Água Clara reforça a posição estratégica do estado no setor de celulose, ampliando significativamente sua contribuição para a economia estadual e nacional.

A empresa já conta com um viveiro na região, capaz de produzir 40 milhões de mudas de eucalipto por ano, empregando cerca de 250 trabalhadores no cultivo das mudas. No total, a Bracell emprega atualmente 2 mil pessoas em Mato Grosso do Sul.

A Bracell, que já possui plantações de eucalipto em MS, transporta a madeira colhida para sua fábrica em Lençóis Paulista, no estado de São Paulo. Contudo, questões logísticas e de custo levaram a empresa a avaliar a instalação de uma unidade no próprio território sul-mato-grossense, o que se concretizará com a instalação da fábrica em Água Clara.

Jaime Verruck enfatizou a importância do empreendimento: "O estado se consolida como o grande Vale da Celulose, com mais uma empresa global de referência internacional se instalando em Mato Grosso do Sul. Agora, iniciaremos o processo de licenciamento e avaliação para que essa empresa se instale no próximo ano no município de Água Clara.", destacou.

Segundo dados do setor florestal, Mato Grosso do Sul pode receber até quatro novos empreendimentos no setor de celulose até 2032, o que pode gerar quase 100 mil novos empregos, sendo aproximadamente 24 mil diretos e outros 69 mil indiretos. Com investimentos que já ultrapassam R$ 50 bilhões no setor industrial e florestal, o estado se firma como um dos maiores centros produtores de celulose do Brasil.