"Café com Negócios" chega à sétima edição com dois empresários de renome em nível nacional

O evento "Café com Negócios", realizado em parceria do empresário Márcio Viegas com o Grupo RCN de Comunicação, realizou a sétima edição do encontro na manhã desta sexta-feira (16), no Papillon Buffet, em Três Lagoas, com a presença de mais de 150 empresários, empreendedores, representantes de entidades e pessoas interessadas em aprender sobre negócios.

Os convidados desta edição foram os empresários Jorge Abukater, do Grande Lagos Resort, e Alessandro Peralta, da Totvs Sistemas Inteligentes.

Abukater desenvolveu o empreendimento dele com a família em Santa Clara d'Oeste, interior do estado de São Paulo. O alcance que o resort tem tomado, o torna um dos grandes nomes de sucesso do país. "É uma experiência maravilhosa estar compartilhando com todos, alguma coisa que, ao longo da vida pessoal e empresarial, a gente foi conquistando. Então, vamos falar de como trabalhar neste negócio, de prospectar, de criar entretenimento e de dar experiência aos nossos clientes, que é o nosso DNA", afirma o empresário.

Peralta destaca o crescimento de Três Lagoas, e o motivo que fez com que ele, assim como outros empresários, olharam com maior atenção para a cidade. "Acho que o grande objetivo hoje é a gente falar de como a tecnologia pode ser um diferencial competitivo para as empresas. Hoje, a Totvs é a maior empresa de tecnologia do Brasil, é uma multinacional brasileira, e a gente está vendo que Três Lagoas é uma cidade que tem um potencial absurdo para negócios. Estamos contribuindo, trazendo informações sobre como nossa tecnologia pode ajudar as empresas", pontua o empresário.

Assista a reportagem sobre a cobertura do evento: