Caixa inicia pagamento do programa Pé-de-Meia nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta terça-feira (26), o pagamento do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal. A parcela, no valor de R$ 200, será creditada em conta poupança digital, aberta automaticamente em nome dos estudantes, e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, para que os alunos matriculados no ensino médio público possam concluir os estudos, e com isso seja promovido a inclusão social pela educação.

Na conta do aluno será depositado uma parcela única mensal de R$ 200 reais. Serão mais de mil e quinhentos reais ao final de cada ano concluído. Se o estudante for menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta. Já se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para receber o dinheiro.

Os depósitos ficam assim: R$ 200 para efeituar matrícula, R$ 1800 em 9 parcelas e R$ 1000 ao final do ano letivo, mais R$ 200 pela participação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os valores serão depositados no primeiro, segundo e terceiro ano, podendo chegar a R$ 9.200 por aluno.

Todo processo de acesso a conta digital deve ser feito em uma agência bancária da caixa ou pelo aplicativo 'Caixa Tem'. Também será possível fazer o saque dos valores, exceto o valor de R$ 1000, que poderá ser sacado somente após o estudante se formar. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante.

Calendário de pagamento:

26 de março: estudantes nascidos em janeiro e fevereiro;

27 de março: estudantes nascidos em março e abril;

28 de março: estudantes nascidos em maio e junho;

1º de abril: estudantes nascidos em julho e agosto;

2 de abril: estudantes nascidos em setembro e outubro;

3 de abril: estudantes nascidos em novembro e dezembro.

