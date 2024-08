Calor não dá trégua e a temperatura máxima pode chegar a 39°C

Mesmo com a previsão da chegada de uma nova frente fria, Três Lagoas, enfrenta mais um de tempo firme, seco e muito quente. A quinta-feira (22), será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens. Isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Ainda, ao longo do dia, podem ocorrer mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

“Porém entre a tarde, e a noite desta quinta-feira, e durante a sexta-feira (23), os modelos indicam a aproximação e o avanço de uma frente fria que deverá favorecer aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e probabilidade para ocorrências de chuvas na metade sul do estado, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste”, acrescenta o órgão.

Os termômetros ainda registram altas temperaturas, a mínima foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.