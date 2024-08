Calor resulta no aumento da desigualdade, aponta estudo

As mudanças climáticas mostram diversos aspectos no cotidiano, um deles é a desigualdade socioeconômica, que gera consequências negativas em diferentes níveis, principalmente, grupos vulneráveis socioeconomicamente, é o que revela uma pesquisa realizada em Três Lagoas.

A professora do curso de geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Ufms) de Três Lagoas, Gislene Porangaba, está elaborando uma pesquisa que vai mapear que são e onde moram as pessoas que mais sofrem com as ondas de calor, na cidade.

A pesquisa foi desenvolvida sob orientação de um professor da Universidade de São Paulo (USP) e, agora, será ampliada com o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect).

“Observamos que as ondas de calor estão em uma crescente desde 2001 a 2020. Por isso, decidimos fazer esse estudo para contribuir com estudos da climatologia urbana das cidades de Mato Grosso do Sul e a região Centro-Oeste”, explicou a professora Gislene.

O estudo releva que a ilha de calor urbana em Três Lagoas, que pode ser até 10º graus mais quente, que o entorno rural. Isso pode ser agravado pelas ondas de calor, que ultrapassam a temperatura média de um determinado local, por um certo período de tempo.

A pesquisa detalha ainda que há quatro regiões de maior vulnerabilidade socioambiental em Três Lagoas, que ficam localizadas no Jardim Guanabara, Vila Alegre, Vila Haro e Vila Azuk. Isso porque são bairros onde moram pessoas com menores faixas de renda, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

