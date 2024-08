Campanha eleitoral nas ruas e internet começa nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (16), os candidatos a prefeito, vice e vereadores, estão oficialmente liberados para dar início as campanhas eleitorais. Este período, conhecido como propaganda eleitoral, é crucial para que os eleitores conheçam as propostas e o currículo dos candidatos.

Com a liberação das campanhas, os eleitores poderão se inteirar das ideias e planos de governo dos futuros representantes, tanto nas ruas quanto na internet. As tradicionais caminhadas, passeatas e carreatas estão autorizadas das 8h às 22h, até a véspera das eleições, marcadas para o dia 6 de outubro. Contudo, para garantir a segurança e a ordem pública, é necessário que as autoridades sejam notificadas com pelo menos 24h de antecedência. Eventos que perturbem o sossego público, como o uso excessivo de fogos de artifício, são desencorajados.

Embora a campanha seja um momento de aproximação entre candidatos e eleitores, nem todos estão receptivos à presença dos políticos nas portas. A dona de casa Maria do Carmo Melo, por exemplo, faz parte desse grupo que prefere não receber candidatos na residência dela.

Este ano, as campanhas eleitorais também trazem mudanças importantes, principalmente no que diz respeito à propaganda digital. Com a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nº 23.732, o uso de deepfakes, que são vídeos ou imagens manipulados digitalmente para parecerem reais, está proibido. Além disso, qualquer conteúdo que utilize inteligência artificial (IA) deve incluir um aviso claro, seja por meio de marca d’água ou outras formas de sinalização. Esta medida busca garantir a transparência e a ética nas campanhas.

A ética na propaganda continua sendo uma prioridade, com a proibição da divulgação de informações falsas, preconceituosas ou que incitem ódio. A distribuição de brindes como bonés, chaveiros ou camisetas permanece vetada, reforçando o compromisso de evitar práticas que possam influenciar indevidamente o eleitorado.

O horário eleitoral gratuito em rádio e TV começará no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro. Já as propagandas nas ruas seguirão as regras de eleições anteriores, como a proibição de outdoors, telemarketing e showmícios.

