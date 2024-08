Candidatos apresentam propostas para transformar Três Lagoas

Quatro candidatos estão na corrida pela Prefeitura de Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Cada um deles apresenta propostas que refletem suas visões para o futuro da cidade, abordando áreas importantes como saúde, educação, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Com essas diversas abordagens, os eleitores de Três Lagoas terão a oportunidade de escolher o rumo que desejam para os próximos anos entre projetos focados em tecnologia,geração de emprego, modernização e qualidade de vida.

Cassiano Maia

Médico e candidato pelo PSDB, o atual presidente da Câmara, Cassiano Maia propõe um plano chamado “Prospera Três Lagoas”, que visa impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, um dos maiores polos industriais do Brasil. Seu projeto destaca a criação de empregos por meio do fortalecimento de parcerias com o Governo do Estado e instituições como o Sistema S, além de apoiar startups e pequenas empresas locais para transformar Três Lagoas em um hub tecnológico.

Na educação, Cassiano pretende expandir vagas para crianças de 0 a 5 anos e modernizar as escolas com tecnologias como robótica e realidade virtual, preparando os jovens para os desafios do futuro. Em saúde, planeja ampliar serviços e criar novas unidades, incluindo uma Central de Imunização para garantir um atendimento mais abrangente e especializado. A sustentabilidade também é uma das prioridades, com foco na modernização da gestão pública e no estabelecimento de práticas ambientais responsáveis.

Ruy Costa Neto

Ruy José da Costa Neto, também médico e candidato pelo DC, apresenta um plano de governo focado em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Na área da saúde pública, propõe a criação de um Centro de Diagnóstico, o programa “Fila Zero” para reduzir a espera por cirurgias e consultas, além do fortalecimento do programa de saúde bucal.

Em educação, Ruy defende um sistema de ensino personalizado, a criação de um Centro de Formação para Professores e a ampliação do currículo escolar com disciplinas voltadas para artes, esportes e tecnologia. Em segurança, ele sugere a criação da Guarda Municipal e a instalação de bases em bairros com maiores índices de violência, para garantir uma proteção mais eficaz à população.

Vitor Wagner

O professor Vitor Wagner Neto de Oliveira, candidato pelo PSTU, apresenta um plano que foca na luta pelos direitos dos trabalhadores e na superação do capitalismo. Crítico à precariedade nas áreas de saúde, educação e habitação, ele propõe a criação de novas UPAs, a ampliação da educação em tempo integral e um programa municipal de regularização fundiária.

O PSTU também destaca a necessidade de combater a precarização do trabalho, defendendo a criação de cooperativas de trabalhadores e políticas públicas contra o racismo, machismo e homofobia. Para Vitor, a transformação de Três Lagoas em uma cidade mais justa só será possível através da organização popular e da união dos trabalhadores.

Juvenal Ferreira

Juvenal Ferreira da Silva, servidor público e candidato pelo PRD, traz o slogan “Humanizando o progresso” como bandeira de sua campanha. Seu plano de governo busca modernizar a administração pública e promover o desenvolvimento sustentável de Três Lagoas, com foco em atrair investimentos que respeitem o meio ambiente e fortalecer a economia local por meio de capacitação profissional e estímulo ao turismo.

A infraestrutura urbana também é uma prioridade para Juvenal, que propõe melhorar a mobilidade e acessibilidade, além de políticas setoriais integradas que unam saúde, educação, segurança, cultura e meio ambiente. Ele promete uma gestão ética e transparente, utilizando inovação e tecnologia para transformar Três Lagoas em uma cidade inteligente.