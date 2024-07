Cardiologista destaca riscos de doenças associadas ao Inverno

Três Lagoas deve registrar uma nova onda de frio. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, desta sexta-feira (26), o cardiologista, Vitor Hugo Cavallini, destacou riscos de doenças e mortalidades cardiovasculares associadas ao Inverno, como o infarto, que pode ser 30% maior nesta época do ano.

Segundo o cardiologista, durante o frio, no organismo do ser humano, os vasos sanguíneos precisam fazer um sistema chamado de ‘vaso consecução’, que é quando os vasos diminuem para manter a temperatura do corpo. E aqueles pacientes, principalmente, idosos que já têm algum problema de saúde, podendo sofrer, por exemplo, um infarto.

“Para prevenir infarto, sempre orientamos a pessoa procurar se aquecer, principalmente os idosos que têm doenças cardiovasculares, ou quem já sofreu infarto e outras doenças. Evitar contato direto com o frio e temperaturas muito baixas. São fatores que ajudam. Lógico, sempre procurar também um especialista para avaliar a saúde”, explicou o cardiologista.

Ainda segundo o cardiologista, as pessoas que fumam, ingerem bebida alcoólica e não praticam nenhuma atividade física correm mais riscos de terem doenças cardiovasculares. “São doenças que é possível prevenir. Uma grande significância dos pacientes são jovens entre 30 a 35 anos, devido ao sedentarismo, sobrepeso e alimentação inadequada”, detalhou.

