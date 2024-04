Polícia Civil recupera carro que foi furtado no bairro Vila Haro

Os policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil recuperam, na manhã de segunda-feira (15), na avenida Antônio Trajano, no bairro Jardim Novo Aeroporto, um carro que havia sido furtado, no sábado (13), no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Após receberem o registro do furto do veículo da marca Gol, os investigadores passaram a investigar o caso e conseguiram localizar o carro abonado há 5,7 km distante do local de onde foi furtado, no bairro Vila Haro.

Dentro do carro foram encontrados diversos objetos da vítima. A Polícia Civil continua as buscas na tentativa de identificar o suspeito pelo crime.