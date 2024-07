Carro pega fogo em avenida e Corpo de Bombeiros é acionado

Uma possível pane elétrica causou um incêndio veicular, que resultou na perda total de um Fiat Uno, no final da manhã desta quinta-feira (11), na rua Cel. João Gonçalves de Oliveira, no cruzamento com a Avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Por volta de 11h20, o Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran) foram chamados para atender a ocorrência. No local, equipe do 5º Grupo de Bombeiros Militares (GBM) encontraram o veiculo, tomado pelas chamas.

Continue Lendo...

No local os militares do Corpo de Bombeiros e os agentes de trânsito do município, localizaram o carro entre as duas vias sobre um monte de terra, levando todos acreditarem que a pessoa que dirigia o veículo, tivesse perdido o controle, devido as chamas, e colidido no monte de terra. Mas após os bombeiros realizarem o rescaldo, a vítima foi localizada, e contou o que teria ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para nossa equipe de reportagem, ainda abalada, a mulher disse que seguia pela avenida Jary Mercante, no sentido Exercito Brasileiro, quando teria parado no cruzamento com a rua Cel. João de Oliveira e sentido um forte odor de etanol, temendo algo pior, a motorista teria desligado a ignição do carro e avistado o vapor do combustível que sai pelas frestas do capô.

Rapidamente ela teria retirado os pertences do carro, momento esse que as chamas teriam tomado proporções incontroláveis e chamado a atenção de trabalhadores, que realizavam serviços de acabamento na Jary Mercante.

Vendo o fogo tomando conta do veículo e o desespero da mulher, os trabalhadores teriam empurrado o carro até próximo a calçada do Exercito Brasileiro, e com uma Retroescavadeira, jogado terra, sobre o capô, na tentativa de abafar o fogo, mas sem sucesso. O fogo destruiu o carro que teve perda total, a vítima não teve ferimentos.

A nossa equipe de reportagem, a vítima ainda relatou que o veículo havia sido comprado por ela, recentemente e dias atrás, o carro havia sido submetido a uma revisão, devido um problema mecânico. O carro avaliado em média na tabela FIP, por R$30mil, não tinha seguro e era parcelado. Após a extinção das chamas, um guincho da Polícia Rodoviária Federal, removeu o veículo do local.

Devido o fluxo intenso no cruzamento das duas vias, e a lentidão causada por aqueles motoristas que reduziam a velocidade, para acompanhar o incêndio, o risco de acidentes foi elevado e os agentes de trânsito precisaram realizar intervenções na avenida Jary Mercante, e na Cel. João Gonçalves de Oliveira, para evitar que os curiosos, causassem acidentes, por deixarem de se atentar para o trânsito, devido a curiosidade em ver o incêndio.

Ainda no momento em que o Corpo de Bombeiros combatia as chamas e os agentes municipais de transito controlava o trafego, motociclistas, motoristas de carros e ate pedestres, desrespeitavam os pedidos dos agentes para desviaram, e assim evitar colisões, atropelamentos e até mesmo numa situação de explosão, não serem atingidos por estilhaços, mas poucos motoristas tiveram a consciência de realizar os desvios, se colocando em risco e pondo em risco os militares do Corpo de Bombeiros e de todos que estavam a volta do local.