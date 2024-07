Casa pega fogo no bairro Paranapungá e Corpo de Bombeiros é mobilizado

O Corpo de Bombeiros atendeu a um incêndio, na manhã desta quarta-feira (31), na rua Fariza Zaguir, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. O incêndio ocorreu em uma casa abandonada, frequentemente usada por usuários de drogas.

Os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) foram acionados por vizinhos que avistaram a fumaça densa saindo do imóvel. O deslocamento foi rápido, mas as chamas se espalharam rapidamente, destruindo completamente o madeiramento que sustentava o telhado. Apesar disso, as paredes da casa, mesmo sendo uma construção antiga e abandonada, suportaram o fogo e não desabaram.

Continue Lendo...

A casa tem um grande fluxo de usuários de entorpecentes, e as causas do incêndio são desconhecidas. Não houve feridos.

O imóvel já foi alvo de diversas incursões da Polícia Militar. Pessoas que residiam na casa foram apontadas como suspeitas de crimes de furtos, e o local servia de abrigo para usuários de drogas. Em 29 de maio de 2021, um homicídio ocorreu nesta residência, quando Paulo Cesar de Souza Pires, de 50 anos, foi esfaqueado e morto por um dos moradores após uma discussão banal.

O local tem sido motivo de preocupação para os moradores da região devido ao fluxo de usuários de drogas e aos problemas constantes causados por aqueles que frequentam a casa. As denúncias ao poder público, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, têm sido frequentes na esperança de uma solução que traga mais tranquilidade para a comunidade.