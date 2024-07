Vídeo em libras de casal surdo emociona internautas em Três Lagoas

O casal Matheus Igor de Souza Passos, de 27 anos, e Tamires Mayara Dante de Oliveira, de 23 anos, emocionou os internautas após postar um vídeo em libras (Língua Brasileira de Sinais) de um chá relevação de bebê, na Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Matheus e Tamires são surdos e não imaginavam a proporção que o vídeo teria nas redes sociais. Ele trabalha em uma indústria de celulose e já gostava de produzir vídeos com mensagens religiosas para postar na internet. “Eu sempre gostei muito de gravar conteúdo com capítulos e versículos da bíblia para os surdos conhecerem”, contou.

O casal está junto há 2 anos mas eles se conheceram ainda crianças na escola onde estudavam. Após anos distantes, se reencontraram em uma igreja. Hoje estão casados e vão ter um bebê.

“Eu estou muito feliz. Sempre tive vontade de ser mãe. Independentemente, se o bebê for surdo ou ouvinte, vamos sempre estar o ajudando, além da ajuda de intérprete”, expressou Tamires, que está grávida de cinco meses.

O chá de relevação emocionou os internautas ao mostrar a comunicação em libras do casal, no momento em que descobriram o sexo do bebê, que é uma menina e vai se chamar “Olívia”.

Para a gravação do vídeo e da reportagem para o TVC, o casal contou com a ajuda da intérprete, Talita Lima Junqueira, amiga do casal e convidada para ser madrinha da criança.

“Foi um momento muito emocionante e especial, porque estou indo todos os meses com eles no médico. E nós três queríamos que o bebê fosse uma menina, mas se fosse menino, nós íamos amar do mesmo jeito”, comemorou Talita.

A história do casal reforça o debate sobre inclusão social e digital para surdos com o uso da linguagem em libras, que promove mais acessibilidade na comunicação para pessoas com surdez e deficiência auditiva. “Vou estar sempre apoiando eles em todo o processo de comunicação, inclusão e acessibilidade”, concluiu a intérprete.

Veja na reportagem abaixo: