Cassiano Maia é o candidato à Prefeitura com maior patrimônio

Com uma população de 132 mil habitantes e um eleitorado de 86 mil pessoas, Três Lagoas se prepara para uma eleição municipal marcada pela diversidade econômica dos quatro candidatos à prefeitura. Entre eles, Cassiano Maia, do PSDB, desponta como o mais abastado, com um patrimônio declarado de R$ 3.967.171,32. Seu portfólio inclui glebas de terra, imóveis, uma caminhonete, além de participação em empresa e diversos investimentos financeiros. Esse poder econômico sugere uma campanha com maior potencial de investimento.

Além de Cassiano Maia, outros três candidatos se apresentam, cada um com perfil econômico variado. Ruy Costa Neto, do DC, é o segundo mais rico, com um patrimônio de R$ 938.939,50, que inclui uma casa financiada, um Jeep Compass Limited 2022 e participação em uma clínica médica. Apesar de possuir menos recursos que Maia, Costa Neto representa a classe média com investimentos diversificados.

O candidato do PSTU, professor Vitor Vagner Neto de Oliveira, possui um patrimônio intermediário de R$ 506.982,98. Ele detém dois veículos, uma casa e terrenos em Três Lagoas, sinalizando uma campanha com propostas concretas, mas sem o respaldo financeiro dos principais adversários.

Por outro lado, Juvenal Ferreira, do PRD, é o candidato com menor patrimônio, declarando apenas R$ 15.000,00, correspondentes a um único bem: um veículo Ford Verona. Sua candidatura reflete um perfil mais popular e uma campanha com recursos limitados.

À medida que a campanha se intensifica, os eleitores de Três Lagoas terão a chance de avaliar não só as propostas de cada candidato, mas também os diferentes perfis econômicos que podem influenciar suas estratégias e a percepção dos eleitores. A diversidade entre os candidatos promete trazer à tona uma disputa onde o poder econômico pode ser um fator decisivo para o alcance das campanhas.

VICE

Na corrida eleitoral em Três Lagoas, os candidatos a vice-prefeito apresentam variações significativas em seus patrimônios declarados. Entre eles, Vera Helena Arsioli Pinho, do Partido Liberal (PL), se destaca como a mais rica, com um patrimônio total que ultrapassa R$ 265 mil.

Vera Helena possui um veículo de passeio avaliado em R$ 97.920,00, além de dois consórcios não contemplados no valor de R$ 88.118,23. Ela também declarou um imóvel residencial avaliado em R$ 40.000,00, três lotes de terrenos no valor total de R$ 23.000,00 e um VGBL no valor de R$ 16.127,01.

Em comparação, os outros candidatos a vice-prefeito possuem patrimônios mais modestos. Dorival Ferreira da Silva Pimenta, do PRD, declarou apenas um veículo, avaliado em R$ 100.000,00.

Já Aparecida Pessuti Souza, do PDT, tem um automóvel avaliado em R$ 31.000,00. Por fim, Marcelo Ribeiro de Mendonça, do PSTU, declarou dois veículos: uma moto avaliada em R$ 14.600,00, e um carro, avaliado em R$ 20.000,00.

