Cassiano promete modernização e equilíbrio fiscal em Três Lagoas

Cassiano Maia, candidato a prefeito de Três Lagoas, foi o primeiro entrevistado da série promovida pelo Grupo RCN de Comunicação. Com 48 anos, o médico e atual presidente da Câmara Municipal destacou que sua ampla experiência no Legislativo e como secretário em diversas áreas o preparou para liderar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, que hoje conta com 141 mil habitantes e uma arrecadação de R$ 1,4 bilhão prevista para 2025.

“Assim como na medicina, onde me formei e fiz residência, também me preparei para a gestão pública, passando pelas secretarias de Finanças, Saúde, Meio Ambiente, Esportes e secretário-geral”, afirmou Cassiano. Ele enfatizou a importância do planejamento e da continuidade dos investimentos em infraestrutura, como pavimentação e drenagem, realizados na gestão do atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).

Continue Lendo...

Infraestrutura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cassiano destacou que, se eleito, pretende pavimentar 100% as ruas de Três Lagoas, além de concluir as obras de drenagem nos córregos Jardim Brasília e do Onça. O candidato estima que essas melhorias exigirão um investimento de aproximadamente R$ 350 milhões. Ele reforçou que, para manter o crescimento sustentável da cidade, é necessário cuidar da qualidade de vida dos moradores, investindo em educação, saúde, lazer e cultura. “A prioridade é cuidar das pessoas, oferecendo acesso de qualidade aos serviços públicos e garantindo que os três-lagoenses se sintam orgulhosos de viver na cidade”, disse Cassiano.

Telemedicina

Na área da saúde, Cassiano propôs o uso da telemedicina como uma solução para reduzir as filas de espera e facilitar o acesso a especialistas, sem a necessidade de deslocamento dos pacientes. Ele sugeriu a melhoria de um sistema de agendamento e consulta via celular para que os moradores tem acesso a atendimentos remotos.

Além disso, Cassiano defendeu o credenciamento de médicos especialistas para atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS), equiparando o atendimento público ao privado. “Queremos que o cartão do SUS seja um motivo de orgulho para os três-lagoenses, garantindo um atendimento de qualidade”, afirmou.

Educação

Cassiano também apresentou propostas para a educação infantil, prometendo a construção de dois novos Centros Educacionais Infantis (CEIs) e a ampliação de salas nas unidades existentes, o que geraria cerca de 200 novas vagas. Ele destacou que esses novos CEIs serão planejados para atender áreas de maior demanda, facilitando o acesso das famílias. Outra prioridade será a climatização das escolas. O candidato garantiu que todas as unidades serão equipadas com ar-condicionado, com ajustes nas redes elétricas para possibilitar o uso de aparelhos já adquiridos.

No campo da educação inclusiva, Cassiano propôs a criação de uma clínica escolar para atender crianças autistas e neurodivergentes, oferecendo apoio multidisciplinar e facilitando sua inclusão no ambiente escolar. “Precisamos garantir que essas crianças tenham o suporte necessário para uma vida de inclusão e desenvolvimento”, ressaltou.

Mobilidade Urbana

Cassiano também abordou os desafios da mobilidade urbana, comprometendo-se a revitalizar o transporte público da cidade, com mais horários e ônibus de qualidade. Ele pretende ainda ampliar as ciclovias e ciclofaixas e promover campanhas de educação no trânsito para reduzir acidentes.

Sobre a segurança pública, Cassiano defendeu a criação de uma guarda municipal, à medida em que a cidade cresça e se aproxime dos 200 mil habitantes. Ele destacou que irá definir em conjunto com o governo estadual.

Equilíbrio fiscal e indústrias

Reconhecendo os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Cassiano afirmou que sua gestão será pautada pela criatividade e eficiência na alocação de recursos, com o objetivo de manter as contratações controladas sem ultrapassar o teto de gastos. Ele propôs a terceirização de alguns serviços como uma maneira de reduzir a folha de pagamento e abrir espaço para novas contratações em áreas prioritárias, como saúde e educação.

Além disso, o candidato se comprometeu a trabalhar para atrair novos investimentos, mantendo políticas de isenção de impostos, como o IPTU e ISS, para o setor industrial. Ele também planeja investir no turismo ecológico e educacional, além de priorizar a qualificação da mão de obra local, em parceria com instituições de ensino e órgãos de capacitação profissional.

Cassiano concluiu reafirmando seu compromisso de equilibrar as finanças públicas com a oferta de serviços de qualidade. “Precisamos cuidar das contas da cidade, mas sem deixar de atender às necessidades da população. Com planejamento e inovação, é possível garantir uma gestão eficiente e inclusiva”, destacou.