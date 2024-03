Cem clientes foram sorteados na promoção 'A Casa dos Sonhos'

No próximo dia 06 de abril, será realizada mais uma gincana, onde iremos conhecer mais finalistas da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ que estão sendo selecionados em sorteios, que ocorreram no mês de março. Ao todo, 100 das inúmeras pessoas que compraram nas lojas participantes, preencheram o cupom digital e foram pré-selecionadas durante a programação do TVC Agora, exibido na TVC HD canal 13.1.

Dezoito finalistas da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ foram conhecidos na 1ª gincana, que ocorreu em 02 de março, no Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Continue Lendo...

A dinâmica da gincana consiste em escolher uma chave para abrir a porta. Se isso ocorrer, o participante vai direto para a final. No mês de abril, mais clientes devem se juntar aos primeiros finalistas para o sorteio de uma casa novinha, mobiliada, que será entregue em outubro deste ano.

Os pré-sorteios continuam às sextas-feiras do mês, no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Para participar e ter a chance de ser pré-selecionado, é só comprar nas lojas parceiras da promoção. Basta apontar a câmera do celular para o QRCode virtual e, depois, é só cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final.