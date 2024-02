Centro de Reabilitação atende cerca de 400 pacientes em Três Lagoas

O número de pacientes necessitando de tratamento de reabilitação tem aumentado, em Três Lagoas e em toda a região. O município dispõe de uma clínica, administrada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que oferece esse tipo de atendimento.

O Centro de Reabilitação, chamado como CER 2, está localizado na avenida Filinto Muller, no Centro da cidade, e é administrado pela Apae com o apoio do Ministério da Saúde e da prefeitura.

A unidade atende aproximadamente 400 pacientes com deficiência intelectual, incluindo autistas, pessoas com hiperatividade, deficientes físicos, pacientes que sofreram AVC, entre outros problemas neurológicos. De acordo com a coordenadora da unidade, Priscila Carvalho, a clínica oferece diversos serviços essenciais para reabilitaras pessoas e reintegrá-los à sociedade. Isso inclui assistência de profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, ortopedistas, psiquiatras, educadores físicos, fisioterapeutas e neurologistas.

A demanda por um atendimento no CER 2, em Três Lagoas, é muito alta. O local também atende pacientes de outras cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul.

A fisioterapeuta e responsável técnica pelo Centro de Reabilitação, Andrika Caroline, explicou o procedimento para as pessoas terem acesso aos serviços oferecidos. Quando necessitam de atendimento, os pacientes comparecem ao posto de saúde para uma avaliação. O médico avalia a necessidade do paciente e registra no sistema. Assim que uma vaga estiver disponível, o paciente é encaminhado para iniciar o tratamento na clínica.

Na última semana, o Centro de Reabilitação recebeu a visita da unidade móvel do CER 4 de Campo Grande, que disponibiliza profissionais para auxiliar na demanda de atendimento aos cadeirantes. Além dos profissionais, a unidade da capital também envia cadeiras de rodas e outros equipamentos e produtos necessários para o tratamento dos pacientes, em Três Lagoas.

A administração do Centro de Reabilitação está empenhada em transformar o CER 2 em CER 4, que oferece uma gama mais ampla de atendimentos. No entanto, para isso, é necessário expandir a estrutura física do local.

